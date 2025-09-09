Repair Café Vinkeveen weer geopend

Vinkeveen – In sociaal cultureel centrum De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen is maandag 15 september weer een Repair Café, van 09.30 tot 12.00 uur. Repair Café Vinkeveen heeft de afgelopen jaren al honderden items gerepareerd en weer een tweede leven gegeven. Spullen blijven zo langer bruikbaar en hoeven niet te worden weggegooid. Goed voor de samenleving, milieu en de portemonnee. Men kan er terecht voor reparaties aan kleding, (kleine) elektrische apparaten, computerapparatuur, stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein, aardewerk en andere spullen.

Extra Repair Café voor kleding

Er is maandagochtend 6 oktober een extra Repair Café Vinkeveen alleen voor kledingreparatie. De reguliere opknapmomenten worden maandag 20 oktober en maandag 17 november gehouden.

Op de foto: Repair Café Vinkeveen voor allerlei reparaties. Foto: aangeleverd.