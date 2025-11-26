René Cuperus in De Kwakel

De Kwakel – Rotary Aalsmeer-Uithoorn heeft René Cuperus van Instituut Clingendael donderdag 4 december uitgenodigd om zijn visie en ervaringen te delen. Hij zal bij Gasterij De Kwakel, Vuurlijn 78, van 20.00 tot 21.30 uur spreken over heftige internationale, politieke ontwikkelingen, voortgaand oorlogsgeweld en ook over polarisatie en breuklijnen in de samenleving. Kosten bedragen 10 euro.

Cuperus is verbonden aan Internationaal Instituut Clingendael en heeft daarnaast vele adviesfuncties bij lokale en landelijke overheden en ook op Europees niveau. Hij heeft onder meer de ‘Atlas van Afgehaakt Nederland’ gemaakt, samen met Josse de Voogd, waarin een analyse is gemaakt van maatschappelijke en culturele verschillen en hoe die zich vertalen in stemgedrag.

Cuperus: “Met de nieuwe werkelijkheid van een ander Amerika, met de bestaande dreigingen van het China van Xi en het Rusland van Poetin, met voortgaande oorlogen die nietsontziend zijn maar ook alle internationale afspraken negeren, kunnen we concluderen dat spanningen vooral toenemen. Internationaal, maar ook nationaal. Het gebroken geweertje moet gelijmd worden, de investeringen in de defensie moeten opgevoerd worden, we gaan ons (her)bewapenen.”

Aanmelden kan via secretaris@rotaryaalsmeeruithoorn.nl.

Op de foto: René Cuperus. Foto: aangeleverd.