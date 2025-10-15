Recorddeelname AKU bij TCS Amsterdam Marathon

Uithoorn – Atletiek Klub Uithoorn (AKU) is op zondag 19 oktober volop zichtbaar én actief tijdens de 50e editie van de TCS Amsterdam Marathon. Maar liefst 58 AKU-lopers verschijnen aan de start, een absoluut record voor de vereniging. Een sportieve mijlpaal die symbool staat voor de groei en toewijding binnen de club. De afgelopen maanden is er door de deelnemers intensief en doelgericht getraind binnen het speciale AKU Road 2 Amsterdam-programma. Of het nu gaat om een eerste marathon, het verbeteren van een persoonlijk record of zelfs het aanvallen van een clubrecord, de lopers zijn er klaar voor.

Opvallend shirt

Ter ere van deze unieke editie ontvingen alle deelnemers vorige week een exclusief AKU Amsterdam Marathon shirt: een speciaal ontworpen collector’s item, mogelijk gemaakt dankzij de steun van Le Champion, Enduro Sportz en AKU zelf. Met dit opvallende shirt zorgen de lopers niet alleen voor maximale zichtbaarheid van AKU op het parcours, maar zijn zij ook goed herkenbaar voor de vele supporters langs de route.

Niet alleen op het parcours is AKU sterk vertegenwoordigd. Zo’n 50 vrijwilligers van de vereniging zorgen tijdens de marathon traditiegetrouw voor de bemanning van een van de officiële waterposten. Daarmee laat AKU ook achter de schermen haar betrokkenheid en verenigingskracht zien.

Op de foto: De AKU-atleten in hun nieuwe outfit. Foto: aangeleverd.