Reageer uiterlijk 1 december voor Sporter van het Jaar-verkiezing

De Ronde Venen – De Ronde Venen maakt zich op voor het jaarlijkse sportgala, dat vrijdag 23 januari 2026 plaatsvindt in het Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude. Tijdens deze feestelijke avond worden de sporters van het jaar 2025 gehuldigd. Inwoners en sportverenigingen kunnen tot en met 1 december hun favoriete sporters voordragen.

Wethouder Maarten van der Greft (Sport) is enthousiast: “De Ronde Venen is een sportieve gemeente waar op hoog niveau wordt gepresteerd. Dat zie je terug in eerdere winnaars zoals Matthijs de Ligt en Lorena Wiebes. Sport verbindt, is gezond en brengt mensen samen. Daarom investeren we als gemeente in sport en waarderen we onze sporters.”

Tijdens het Sportgala worden winnaars bekendgemaakt in zes categorieën: sportman van het jaar, sportvrouw van het jaar, sportploeg van het jaar, sporttalent van het jaar, sporter 55+ van het jaar en sportvrijwilliger van het jaar. Ook sporters met een beperking kunnen in deze categorieën worden genomineerd.

De gemeente roept op tot het aandragen van kandidaten die in 2025 een bijzondere prestatie hebben geleverd. Denk aan een team dat boven zichzelf uitstijgt, een sportvrouw die regionaal furore maakt, een jong talent dat zich aandient of een vrijwilliger die al jaren de ruggengraat van een vereniging vormt.

Het voordragen van kandidaten kan tot en met 1 december 2025 via het digitale formulier op https://www.derondevenen.nl/sportverkiezingen. Op de website staan ook de voorwaarden waaraan genomineerden moeten voldoen. Na sluiting van de voordracht beoordeelt een onafhankelijke jury alle inzendingen en stelt per categorie een top drie samen. Begin januari worden de genomineerden bekendgemaakt. De uiteindelijke winnaars worden op 23 januari gehuldigd tijdens het Sportgala, dat traditiegetrouw niet alleen een eerbetoon is, maar ook een ode aan de kracht van sport in De Ronde Venen.

Op de foto: Inwoners en sportverenigingen kunnen tot en met 1 december hun favoriete sporters voordragen. Foto: aangeleverd.