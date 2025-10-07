Qui Vive ontvangt cheque van Rabo Clubsupport

Uithoorn – Afgelopen zaterdag mocht hockeyvereniging Qui Vive uit Uithoorn een mooi sponsorbedrag 4.085,21 euro in ontvangst nemen van de Rabobank. Tussen twee jeugdwedstrijden werd de cheque overhandigd onder toeziend oog van meisjes O12-1 en Jongens O18-1. Met veel dank werd de sponsorcheque in ontvangst genomen. Dit bedrag vormt een welkome bijdrage in bijvoorbeeld de vernieuwing van het scorebord.

Elk jaar wordt de Rabo ClubSupport Stemcampagne georganiseerd, waarmee clubs en verenigingen een financieel steuntje in de rug kunnen verdienen. Leden en rekeninghouders van Rabobank bepalen welke clubs en verenigingen support ontvangen door te stemmen. Hoe meer stemmen, hoe meer geld voor de club. En dit seizoen hadden veel rekeninghouders met een Qui Vive hart op de Uithoornse hockeyvereniging gestemd.

Qui Vive ontvang 4.085,21 euro. Foto: aangeleverd.