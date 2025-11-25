Qui Vive MO14-1 overtuigend kampioen

Uithoorn – Het hockeyteam van Qui Vive MO14-1 (voorheen MC1) uit Uithoorn heeft een bijzonder knappe prestatie geleverd door in de subtopklasse de titel ongeslagen te veroveren. In negen competitiewedstrijden werd slechts een keer gelijkgespeeld, alle overige duels werden winnend afgesloten. Het doelsaldo onderstreept de overtuiging, waarmee het kampioenschap is behaald: vijftig treffers voor en negen tegen.

De kampioenswedstrijd van afgelopen zaterdag vormde een passend slotstuk van een sterk seizoen. De thuiswedstrijd tegen het Amstelveense Myra werd met 12-0 gewonnen. Muziek en fakkels zorgden voor een feestelijke sfeer langs de lijn en na afloop was er taart voor de speelsters en coaches. Een fraai gebaar kwam van de meiden van MO16-1, die na hun uitwedstrijd direct doorreden om de kampioenen aan te moedigen en daarbij een mooi spandoek meenamen.

Nieuw spelsysteem

Het talentvolle team wordt getraind en gecoacht door Manou Hofman en Jesse Bon, beiden zelf actief als hockeyer bij Qui Vive. De fanatieke jeugdige coaches introduceerden een nieuw spelsysteem en bewezen zich tactisch sterk. De ploeg kenmerkt zich door een betrouwbare keepster en een solide verdediging, terwijl op het middenveld en in de aanval creativiteit, techniek en snelheid samenkomen. Het team speelt mooi combinatiehockey via alle drie de linies en heeft bovendien een krachtig wapen in razendsnelle counters.

Een groot compliment is op zijn plaats voor de dertien speelsters en voor de invalsters uit de MO14-2 en MO12-1. Een spelersgroep met een mix van talenten uit verschillende gemeenten; Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en zelfs Noorden.

Hoewel er nog een competitiewedstrijd resteert en de zaalcompetitie binnenkort begint, kijkt het team al voorzichtig vooruit naar het voorjaar. Door het behaalde kampioenschap in de subtopklasse hebben de meiden zich geplaatst voor de interdistrict-competitie (IDC) O14, waarin de beste teams uit verschillende districten van het land het tegen elkaar opnemen. Daarmee benadrukt het team het hoge niveau dat het dit seizoen heeft laten zien, een prestatie waar de vereniging met recht trots op kan zijn.

Qui Vive MO14-1 overtuigend kampioen. Foto: aangeleverd.