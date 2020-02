Qui Vive MC4 overtuigend zaalkampioen

De Kwakel – Bij de eerste veldwedstrijd, begin september vorig jaar, vormden de veertien Qui Vive MC4 hockeymeiden al meteen een team. Dit ondanks het feit dat er zes eerstejaars en acht tweedejaars C-spelers meedoen. Zoeken naar elkaar hoefden ze bijna niet. Ze hoefden alleen maar te kijken waar de ander precies stond zodat de bal goed overgespeeld en aangenomen kon worden. Van de eerste vijf wedstrijden werden er toen drie gewonnen en twee gelijk gespeeld en eindigden ze als tweede in de poule. Na de herfstvakantie in een andere poule in dezelfde klasse, werden er van de vijf wedstrijden vier gewonnen en een verloren. De meiden eindigden weer als tweede in de poule. Knap gedaan.

Maar toen kwam de zaalcompetitie en werden ze een klasse hoger ingedeeld. Na de eerste trainingen waren ze er helemaal klaar voor.

Geen cadeau

De eindstanden van die twee eerste wedstrijden zouden doen denken dat ze het cadeau kregen maar dat was alleszins waar, want ze hebben er goed kun best voor moeten doen om die te winnen. De uitslagen waren fantastisch: 6-0 en 8-1. Ook de volgende twee wedstrijden werden gewonnen beide keren slechts met een tegendoelpunt. Omdat het team zoals gezegd veertien meiden telt zijn dat er voor de zaal helaas twee te veel. Elke wedstrijd moeten er dus twee op de tribune plaatsnemen om hun teamgenoten aan te moedigen in plaats van zelf te mogen spelen. De twee bevlogen coaches, Marco en Yuri, hebben hiervoor een schema gemaakt zodat iedereen een keer niet mee speelt. Natuurlijk vindt niemand dit heel leuk, maar de dames zijn er wel om hun teamgenoten aan te moedigen wat dan ook steeds resulteert in het winnen van de wedstrijden. Na de tiende gespeelde wedstrijd was al duidelijk dat ze kampioen in de poule waren geworden. Toch moesten die laatste twee wedstrijden, tegen de nummer twee en drie, nog wel even gespeeld worden. De eerste wedstrijd had Abcoude net iets meer geluk en verloor Qui Vive met 3-2. Toen konden de meiden even uitrusten terwijl Haarlem won van Abcoude. Vol energie gingen ze weer van start, lang bleef het 1-1, maar in de laatste vijf minuten werden er nog even twee doelpunten gescoord en wonnen ze met 1-3! Met in totaal 16 tegendoelpunten en 57 gemaakte doelpunten en dus 33 punten uit 12 wedstrijden, zijn deze meiden overtuigend kampioen