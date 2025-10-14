Qui Vive huldigt kampioenen

De Kwakel – De zon liet het afweten, maar de glimlach op de gezichten van de jonge kampioenen maakte alles goed. Hockeyvereniging Qui Vive heeft zondag alsnog haar kampioensteams gehuldigd, nadat de traditionele seizoen afsluiting eerder letterlijk in het water viel door hevige regenval.

Na afloop van de wedstrijden van Dames 1 en Heren 1 werden maar liefst zeven jeugdteams in het zonnetje gezet. Medailles, applaus en trotse ouders langs de lijn: het was een feestelijke afsluiting van een sportief succesvol seizoen.

Het seizoen van Meisjes Onder 12-2 (veld) stond in het teken van groei. Na een wat stroeve start in september, groeide het team wekelijks in spel en samenwerking. Het wennen aan het grotere driekwart veld wierp zijn vruchten af: het najaar kampioenschap was meer dan verdiend. Ook Jongens Onder 12-1 (zaal) kende een indrukwekkend seizoen. Onder leiding van coaches Timo en Florian eindigde het team gelijk in punten met concurrent Xenios, maar Qui Vive kroonde zich tot kampioen dankzij een duizelingwekkend doelsaldo: 99 doelpunten vóór, slechts 25 tegen.

Grootse prestaties

Bij Meisjes Onder 14-3 was het niet alleen het kampioenschap dat opviel, maar ook de integratie van drie nieuwe speelsters. Jasmin, Esmee en Cato speelden hun eerste wedstrijden ooit bij Qui Vive – en werden meteen kampioen. Een prestatie die het teamtype ‘samen sterk’ perfect samenvat.

Jongens Onder 14-1 (veld), eveneens onder leiding van coach Timo, kende een droomstart: kampioen in zowel de voor- als de herfstcompetitie, met een doelsaldo van 29 voor en slechts 9 tegen. In de zwaardere Subtopcompetitie eindigde het team alsnog knap als vijfde.

Dubbel kampioenschap

Meisjes Onder 16-1 (veld) begon het seizoen met een duidelijk doel: promotie naar de subtopklasse. Na een ongeslagen herfstcompetitie werd dat doel ruimschoots behaald. En alsof dat nog niet genoeg was, pakte hetzelfde team – in de zaalvariant – ook nog het zaalkampioenschap. Met een voorsprong van acht punten op de nummer twee was de titel al voor de laatste speeldag binnen.

Tot slot waren er de Jongens Onder 18-1 (zaal), die onder coaches Jurre en Jur een ware zegereeks neerzetten. Alle wedstrijden werden gewonnen, met 88 doelpunten voor en slechts 19 tegen. Het verschil met de nummer twee? Twaalf punten. Een kampioenschap zonder discussie.

Ondanks de regen was het een dag vol sportieve trots, teamspirit en blije gezichten. Qui Vive mag terugkijken op een seizoen waarin talent, inzet en plezier hand in hand gingen en waarin de toekomst van de club zich van haar beste kant liet zien.

Kampioenen gehuldigd bij Qui Vive. Foto: aangeleverd.