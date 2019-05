Qui Vive hockey verlengt de contracten met Tim Oudenaller en Erik Otto

De Kwakel – Het hoofdbestuur van Qui Vive hockey heeft met de trainer/coaches van de 1e teams Tim Oudenaller (heren 1) en Erik Otto (dames 1) overeenstemming bereikt over een verlenging van hun contracten voor het volgende seizoen. Met dit resultaat is voorzitter Rob Das zeer tevreden: “beiden zijn goede trainer/coaches, zeer betrokken bij de club en erg fanatiek. De afgelopen seizoenen hebben zij al bewezen succesvol te zijn. Zij zijn goed met hun vak bezig”. De trotse voorzitter noemt een voorbeeld: “samen met hun staf zijn zij bij hun aantreden gestart om voor hun eigen team een doordachte beleidsvoering uit te zetten met duidelijke korte en langere termijn ambities. De afgelopen seizoenen is deze visie op maar enkele onderdelen aangepast omdat veelal het gewenste resultaat is behaald. Klasse. Ook de doorgroei van de talentvolle Qui Vive jeugd is hierbij een belangrijk facet. Beide trainers besteden hieraan veel aandacht. Onder hun verantwoordelijkheid worden er ook nu goede prestaties neergezet. De mannen in de promotieklasse en de dames in de 1e klasse.”

Op de foto staan van links naar rechts Tim Oudenaller, Rob Das (voorzitter) en Erik Otto