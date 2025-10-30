PVV stapje terug, opmars D66

Uithoorn – De PVV heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 in Uithoorn 18% van de stemmen gehaald en eindigde daarmee als derde partij, achter VVD (18,7%) en D66 (18,3%). Toch is dat cijfer opvallend: bij de vorige verkiezingen was de PVV er nog de grootste. Wat verklaart deze hardnekkige populariteit en het lichte verval? Volgens onderzoek van Maurice de Hond stemt een groot deel van de mensen met financiële zorgen op de PVV. In Uithoorn, waar de koopkracht onder druk staat en de huizenprijzen blijven stijgen, is dat geen verrassing. Toch lijkt een deel van deze groep nu te twijfelen: de beloofde ‘boodschappenbonus’ kwam er niet, het eigen risico blijft voorlopig onaangetast. En dus lonkte JA21 of de VVD.

D66 als onverwachte uitdager

De grootste winst in Uithoorn ging naar D66, dat van 6,7% naar 18,3% steeg. De campagne van Rob Jetten sloeg aan bij jongere kiezers en hoger opgeleiden, die in Uithoorn steeds zichtbaarder worden. Op sociale media en in lokale cafés klinkt een mix van berusting en verbazing. “Wilders is hier gewoon een merk”, zegt een inwoner. “Maar ik had niet verwacht dat D66 zo zou stijgen.” De PVV scoort nog steeds hoog in Uithoorn, maar de glans lijkt eraf. De partij blijft een uitlaatklep voor onvrede, maar kiezers lijken kritischer te worden. Of dat leidt tot een blijvende verschuiving, zullen de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 moeten uitwijzen.