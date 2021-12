PvdA: “We gaan Aalsmeer mooier en leuker maken”

Aalsmeer – De Algemene Ledenvergadering van de PvdA Aalsmeer heeft op woensdag 1 december unaniem gestemd voor de nieuwe kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Vanaf september zijn er gesprekken geweest met voormalige leden van AB (Aalsmeerse Belangen) en politiek meer sociaal gerichte burgers om tot een brede linkse, leuke en lieve beweging te komen, genaamd LAB. De intentie was om met LAB in maart van het volgend jaar mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er werden volop gesprekken gevoerd, hard gewerkt aan een manifest, maar uiteindelijk bleek er te weinig tijd te zijn om tot een volmondig: ‘Ja, we doen het’ te komen.

Bij de PvdA was geen enkele twijfel: We doen het, gewoon. Lijsttrekker Jelle Buisma: “Uiteraard is het jammer dat het niet is gelukt, maar we zijn er van overtuigd dat we ook als PvdA het verschil kunnen maken. We gaan Aalsmeer mooier en leuker maken, meer open, sociaal, positief en samen.”

Het manifest waarmee de lokale PvdA de verkiezingen ingaat beslaat zeven thema’s, waarin visie, houding en doelen voor de komende raadsperiode worden benoemd.

Vertrouwde en nieuwe gezichten

De kandidatenlijst bestaat uit vertrouwde en nieuwe gezichten. Jelle Buisma, huidig fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad, is lijsttrekker. Jelle is geboren en getogen in Aalsmeer, zijn grootste drijfveer is zijn sociale betrokkenheid: “je bent er voor elkaar.” Hij is werkzaam in de ICT.

Op de tweede plaats staat Fien Eveleens. Fien woont sinds enkele jaren weer in Aalsmeer, na 30 jaar in Rijsenhout te hebben gewoond. Voor de PvdA Haarlemmermeer is zij bijna 5 jaar raadslid geweest. Ze werkt met mensen met epilepsie en is als vrijwilliger actief bij o.a. De Binding. Haar motto: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Op plaats 3 staat Omar El Hri. Omar is momenteel fractieassistent en al 20 jaar werkzaam in zorg en welzijn waarvan 15 jaar in kind en jeugd psychiatrie. In deze tijd van pandemie en voor velen ook economisch gezien moeilijke periode, vindt hij dat in alles de mens centraal moet blijven staan.

De vierde plaats is gereserveerd voor de geboren en getogen 24 jarige Aalsmeerse Sherley Nederveld, die via haar studie in aanraking kwam met de politiek. Ze herkende veel van haar normen en waarden in de uitgangspunten van de sociaal democraten. Sherley studeert rechten in Leiden en in de laatste fase van haar studie. Naast ambitieus en gedreven, is ze een democraat in hart en nieren.

Plaats 5 is voor Frits Nisters. Frits is ondernemer in Aalsmeer. In een vorige raadsperiode was hij raadslid van AB, hij is sociaal bewogen, komt op voor betaalbare woningen en heeft oog voor het gebuik en aanzien van de publieke en groene ruimte.

Foto: Lijsttrekker Jelle Buisma bij oud PvdA-wethouder Nico Borgman.