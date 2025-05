PvdA/GroenLinks en Lokaal en Fair: ‘Geen beperking soorten afval bij afvalbrengstation Abcoude’

De Ronde Venen – De gemeenteraad heeft maandagvond 12 mei een besluit genomen over de toekomst van de twee afvalbrengstations in de gemeente. Het afvalbrengstation in Mijdrecht wordt gemoderniseerd en gaat naar een nieuwe locatie. Het afvalbrengstation in Abcoude blijft open, maar het aantal in te leveren afvalstromen wordt daar beperkt. Door een aangenomen motie op initiatief van PvdA/GroenLinks en Lokaal en Fair gaat het college de mogelijkheden onderzoeken om die beperking te voorkomen.

Fractievoorzitter Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks): “Inwoners van Abcoude en Baambrugge kunnen op dit moment nog bijna alle afvalstromen kwijt in Abcoude. Als dat voor een deel niet meer mogelijk is, moeten mensen in de toekomst naar de andere kant van de gemeente.” Fractievoorzitter Simone Borgstede (Lokaal en Fair) vult aan: “Daarmee ontstaat het risico dat afval niet wordt weggebracht, maar gedumpt. Daarbij is het niet duurzaam om grote afstanden af te moeten leggen voor het wegbrengen van je afval. We willen dan ook dat er geen beperking komt!”

Toekomst afvalbrengstations

De reden dat de afvalbrengstations in de gemeente vernieuwd worden, is omdat die niet meer van deze tijd zijn. Het aantal inwoners groeit en daarmee ook de drukte op de afvalbrengstations. Daarbij is de inrichting niet optimaal, waardoor er onveilige situaties ontstaan en afval niet op een efficiënte manier kan worden weggebracht. Daarnaast zijn de afvalbrengstations nog te weinig ingericht op mogelijkheden om spullen die weggebracht worden te hergebruiken. Dat is zonde, want zo gaan herbruikbare spullen onnodig verloren.

Aangenomen motie

Onderdeel van het voorstel is ook om het aantal in te nemen soorten afval in Abcoude te verminderen. Vooral de minder voorkomende soorten afval, zoals bijvoorbeeld matrassen, zouden in Abcoude dan niet meer weggebracht kunnen worden. De reden is dat de daarmee vrijkomende ruimte gebruikt kan worden voor een veiligere en klantvriendelijkere inrichting.

PvdA/GroenLinks en Lokaal en Fair vinden echter dat dat besluit wel erg makkelijk genomen wordt. De partijen zijn van mening dat er op het afvalbrengstation Abcoude ruimte gevonden moet kunnen worden voor zowel een betere inrichting als het in kunnen blijven leveren van alle stromen die daar nu ook ingeleverd kunnen worden. Daarom diende PvdA/GroenLinks en Lokaal en Fair, samen met D66, een motie in om dat te onderzoeken. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Er werden ook nog twee andere voorstellen ingediend door PvdA/GroenLinks, Lokaal en Fair en D66. Het eerste voorstel, op initiatief van D66, vroeg om naast de locatie in Wilnis ook de locatie van de Kringkoop en Dukdalf op het bedrijventerrein te onderzoeken voor het nieuwe afvalbrengstation. Het tweede voorstel, op initiatief van PvdA/GroenLinks, vroeg om de circulaire ambities op dit nieuwe station te verhogen door ook demontage, sortering en reparatie van spullen mogelijk te maken. Beide voorstellen hebben het helaas niet gehaald.

Simone Borgstede (Lokaal en Fair): “De plannen gaan nu verder uitgewerkt worden en volgend jaar wordt het definitieve besluit aan de gemeenteraad voorgelegd.” Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks) vult aan: “Dan is er ook weer een mogelijkheid om de plannen verder aan te scherpen. Wordt vervolgd!”

Op de foto: Simone Borgstede (Lokaal en Fair) en Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks) bij afvalbrengstation Abcoude. Foto: aangeleverd.