PvdA/GL maakt zich zorgen over verkoop wooncomplex De Kom

Mijdrecht – Op de website zorgvastgoed.nl wordt wooncomplex De Kom in Mijdrecht te koop aangeboden als interessante belegging. PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen of bij verkoop van De Kom de woningen beschikbaar zullen blijven voor ouderen om betaalbaar te kunnen wonen met zorg. Daarom heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We hebben in De Ronde Venen maar weinig plekken waar ouderen met zorg kunnen wonen. De Kom is dan ook belangrijk voor De Ronde Venen. Het mag niet zo zijn dat dit verdwijnt, of minder toegankelijk wordt, wanneer De Kom een nieuwe eigenaar krijgt.”

Wooncomplex De Kom

De Kom is nu eigendom van de Zonnehuisgroep Amstelland en er wonen mensen met 24-uurs zorg. Daarnaast is een aantal van de appartementen verhuurd in de vrije sector. In de verkoopadvertentie wordt De Kom vermeld als zijnde een interessante belegging. PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen over welke gevolgen dit heeft voor de huidige en toekomstige bewoners. Pieter Kroon: “Voorkomen moet worden dat de appartementen voor torenhoge prijzen verkocht dan wel verhuurd worden. Ook is het belangrijk dat de zorg die nu geboden wordt, ook blijft bestaan. We willen dan ook snel duidelijkheid van het college!”

Schriftelijke vragen aan het college

PvdA/GroenLinks heeft het college via schriftelijke vragen gevraagd of zij bekend is met het feit dat De Kom in de verkoop staat en of zij aan kan geven welke gevolgen dit heeft voor zowel de huidige als toekomstige bewoners. Zo wil de partij weten of de woningen met 24-uurszorg blijven bestaan en of ook de thuiszorg die De Kom nu aanbiedt behouden blijft. De partij wil ook weten of het college in gesprek is geweest met de Zonnehuisgroep en zo niet, of het college dat op zeer korte termijn alsnog wil doen. PvdA/GroenLinks wil dat het college zich inzet om de zorgfunctie van De Kom te behouden.