Provincie huldigt medaille-winnaars Paralympics

Haarlem/Kudelstaart – Met grote trots huldigden commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Zita Pels (Sport) op 23 september 12 Noord-Hollandse medaillewinnaars. De sporters wonnen bij elkaar 14 gouden, zilveren en bronzen plakken tijdens de Olympische en Paralympische Spelen afgelopen zomer in Tokio.



De gedachten van de aanwezige topsporters Daniel Abraham Gebru (Eritrea/Amstelveen), Nikita den Boer (Haarlem), Imke Brommer (Kudelstaart), Lindsay Frelink (Heerhugowaard), Caroline Groot (Andijk), Fleur Jong (Purmerend), Roos de Jong (Haarlem), Larissa Klaassen (Den Helder), Saskia Pronk (Julianadorp), Noëlle Roorda (Amstelveen), Bas Takken (Hoorn) en Dirk Uittenbogaard (Amsterdam), gingen weer terug naar alle mooie momenten van Tokio.



Commissaris van de Koning Van Dijk en gedeputeerde Pels memoreerden onder andere Nikita den Boer die trots haar bronzen medaille vierde met een Haarlemse vlag bij zich. De gouden rolstoelbasketballers Lindsay Frelink en Saskia Pronk die China in de finale wisten te verslaan. Fleur Jong als vlaggendrager tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen en die later in een wereldrecord goud won bij het verspringen. En Roos de Jong en Dirk Uittenbogaard die beiden uitdagingen kregen te verstouwen vanwege de vele coronabesmettingen in de roeiploeg en toch respectievelijk brons en goud wonnen.



Van Dijk: “Sport verbindt, sport zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast overheerst trots voor jullie doorzettingsvermogen en uiteraard de prestatie zelf. Jullie zijn voorbeelden voor velen.”

Na de speeches ging het gezelschap aan tafel voor een feestelijke lunch. Zilveren medaillewinnaar Noëlle Roorda genoot van de bijeenkomst: “Gehuldigd worden verveelt nooit”, lachte ze na afloop. “Op deze manier kan ik elke dag mijn medaille vieren.” Dirk Uittenbogaard vulde aan: “Leuk dat deze ontvangst is georganiseerd. Ik heb weinig kans gehad om met collega-sporters na te praten. Het is altijd mooi om de verhalen van andere Olympiërs en Paralympiërs te horen.”



Eerste keer

Het was voor het eerst dat de provincie een huldiging voor medaillewinnaars organiseerde. En volgens Zita Pels niet de laatste keer. “Deze topsporters zijn een inspiratiebron voor velen van ons. De geweldige momenten die we, op afstand, met hen deelden zorgen er voor dat een hele nieuwe generatie nieuwsgierig wordt naar sport en zich daardoor aanmeldt bij een sportclub in de buurt.”



Op de groepsfoto van links naar rechts:

Bas Takken (zilver en brons – zwemmen), Caroline Groot (brons – baanwielrennen),Nikita den Boer (brons – atletiek), Daniel Abraham Gebru (goud en brons – wielrennen), Roos de Jong (brons – roeien), Saskia Pronk (goud – basketbal), Noëlle Roorda (zilver – atletiek), Arthur van Dijk (commissaris van de Koning), Fleur Jong (goud – atletiek), Larissa Klaassen (goud – baanwielrennen), Dirk Uittenbogaard (goud – roeien), Lindsay Frelink (goud – basketbal), Zita Pels (gedeputeerde Sport), Imke Brommer (goud – baanwielrennen).



Fotobijschrift 2:

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Zita Pels (Sport) bewonderen de gouden medaille van Paralympiër Daniel Abraham Gebru.