Provincie grijpt in voor veiligheid: verwaarloosde bootjes verwijderd

Uithoorn – De provincie Noord-Holland heeft 11 en 12 augustus verwaarloosde vaartuigen verwijderd uit de Amstel, ter hoogte van Uithoorn. De boten, waarvan geen eigenaar bekend was, vormden een risico voor de veiligheid op het water. Dinsdagavond jl, was nog niet duidelijk of de verwijderingsactie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

De ingreep maakt deel uit van het bredere ligplaatsenbeleid van de provincie, dat gericht is op het vrijhouden van vaarwegen en het voorkomen van overlast en gevaarlijke situaties. De vaartuigen lagen verspreid over verschillende locaties langs de Amstel, aangeduid als k17, met hectometerstanden 0,0 rechts, 9,2 links en 20,2 rechts. Ze waren al langere tijd in slechte staat en zonder registratie of herkenbare eigenaar. Ondanks een oproep aan mogelijke eigenaars om zich te melden, bleef reactie uit. De provincie heeft daarom besloten tot verwijdering op 11 en 12 augustus.

Noodzakelijke stap

Volgens een woordvoerder van de provincie is het verwijderen van dergelijke vaartuigen geen uitzonderlijke maatregel, maar een noodzakelijke stap om de vaarveiligheid te waarborgen. “We zien helaas vaker dat boten worden achtergelaten of langzaam wegzakken in verval. Dat levert niet alleen risico’s op voor andere watergebruikers, maar ook voor het milieu.”

De provincie benadrukt dat het ligplaatsenbeleid niet alleen repressief is, maar ook gericht op bewustwording en samenwerking met gemeenten, watersportverenigingen en bewoners. “We willen voorkomen dat boten in deze staat terechtkomen. Daarom is goede registratie en communicatie essentieel.”

Met de verwijdering van deze drie vaartuigen is een stukje Amstel weer veilig en toegankelijk gemaakt. De provincie roept booteigenaren op alert te zijn op de staat van hun vaartuig en zich te houden aan de geldende regels voor ligplaatsen.

Op de foto: ‘We willen voorkomen dat boten in deze staat terechtkomen.’ Foto: Provincie Noord-Holland.