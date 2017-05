Promotiewedstrijden voor FCA en RKDES

Aalsmeer – Vrijdag 19 mei zijn de laatste wedstrijden van het grootse schoolvoetbaltoernooi bij FC Aalsmeer. De finales vinden plaats en uiteraard wordt gespeeld op het scherpst van de snede. En niet alleen door de jongens hoor, ook meiden zijn heel fanatiek! Kampioen worden voor de school is tot slot een hele eer. Meer hierover volgende week in de krant. Eerst ander voetbalnieuws.

FC Aalsmeer zondag

Want, na de jeugd komen dit weekend de ‘groten’ weer in actie. Er staat, enigszins onverwacht, een spannend sportweekend te wachten. Zondag 21 mei speelt FC Aalsmeer 1 tegen ODB uit Den Haag in de nacompetitie voor promotie naar de 2e klasse KNVB. De wedstrijd begint om 14.00 uur bij FCA aan de Beethovenlaan. Uiteraard hopen de heren op veel publiek.

RKDES

De voetbalinteresse moet gedeeld worden met RKDES, want ook de heren 1 van de Kudelstaartse vereniging wacht zondag een belangrijke voetbalwedstrijd. De ploeg was in de competitie op de vierde plaats geëindigd en leek met lege handen achter te blijven. Er wordt echter een halve competitie georganiseerd tussen een viertal ploegen (Taurus, HWD, Victoria’04 en RKDES) en de beste drie mogen in de 3e klasse gaan spelen. RKDES ziet deze promotie uiteraard wel zitten en de spelers zullen hun uiterste best doen om dit mooie doel te bereiken. Aanstaande zondag 21 mei komt Victoria’04 op bezoek op het complex aan de Wim Kandreef. Ook deze wedstrijd begint om 14.00 uur en de spelers hopen op veel support.

Foto: www.kicksfotos.nl. Schoolvoetbaltoernooi.