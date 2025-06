Project ‘Praatje met een draadje’ maakt Aalsmeer rijker

Door Janna van Zon

Aalsmeer — Vrijdag 6 juni was er in de bibliotheek een activiteit waarvan je wenst; daar moeten er meer van zijn! De bieb moet bruisen, een samensmelting worden van bijeenkomsten waar in stilte kan worden gelezen maar ook nieuwe dynamische contacten kunnen worden gelegd.

Verfrissend en verrassend

Een ander punt dat speelt is dat voor bijzondere projecten soms mensen worden aangetrokken van buiten Aalsmeer, waardoor onmiddellijk de vraag rijst; Waarom niet binnen eigen gelederen; Aalsmeer kent toch genoeg inwoners met kennis van zaken? Voor een deel is dat zeker waar maar, soms kan een nieuwe kijk op een bepaald project ook heel verfrissend en verrassend zijn. Een prachtig voorbeeld daarvan is ‘Praatje met een draadje’! Een geweldig idee om op een ludieke wijze mensen met elkaar in contact te brengen terwijl er tegelijkerijd een gezamenlijk kunstwerk wordt gecreëerd. Dit is een uniek project dat Aalsmeer rijker maakt!

Gerda Leeffers

Het Cultuurpunt is de bedenker van dit idee en heeft contact gezocht met de in Amsterdam wonende en werkende Gerda Leeffers. Via Instagram werd kennis gemaakt met haar creaties en ideeën. Een kunstenaar die vanuit haar atelier Koekoek workshops organsieert maar het liefst aan meters grote projecten werkt en dat dan samen met enthousiaste mensen. De zoektocht naar de juiste persoon werd gestaakt, Gerda was precies degene naar wie het Cultuurpunt zocht. Aalsmeer was nieuw voor Gerda, zij nam de uitdaging aan en ging op zoek naar mensen die haar wijzer konden maken. Zij gaf haar ogen de kost en legde haar oor te luister.

Het resultaat was een werkboekje waar al haar bevindingen, ontdekkingen en uitspraken werden opgetekend en opgeschreven. Het werd een kunstwerk opzich. Het geeft heel mooi aan hoe Gerda zich heeft verdiept in het karakter van Aalsmeer, de geschiedenis van de seringenkwekers, wat er allemaal speelt, groeit en bloeit in de Bovenlanden en Historische Tuin. Zo verzamelde zij voldoende materiaal om vervolgens verder te gaan met de uitwerking van het ontwerp. En ook hier werd een verrassende wending aangegeven. Een als het ware uitvergroting van een borduurlap, de gaatjes nu geen paar millimeter maar centimeters en niet van katoen maar van ijzer. Geen borduurgaren maar dik gerecycled katoendraad in de meest uiteenlopende kleuren. Aan de hand van een door Gerda ontworpen sterk uitvergroot patroon, worden de draden met het gezamenlijk doorgeven getransformeerd tot prachtige rozen, seringen, bijen of rietstengels. Het mooie hiervan is dat deze handeling uitnodigt tot een gesprek en vrijdag in de bieb gebeurde dat ook. Nieuwsgierige bezoekers werden uigenodigd een stukje mee te borduren en alles ging spontaan en vanzelfsprekend.

Meerdere locaties

Aan het project Praatje met een draadje kan iedereen tijdens Ophelia Onbeperkt (zaterdag 21 juni) meedoen en ook tijdens het Flower Art Festival (27 tot en met 29 juni) zowel in het Flower Art Museum als in de Historische Tuin. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit project uitgroeit tot een meterslang borduur-kunstwerk en in de toekomst een permanente plaats krijgt in het Flower Art Museum.

Foto: aangeleverd