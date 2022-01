Programmawijzingen KCA door coronamaatregelen

Aalsmeer – Door de onzekerheid rond de coronamaatregelen begint het theaterseizoen in het nieuwe jaar niet zoals KCA zich had voorgesteld. Jammer, maar helaas onvermijdelijk. De eerste drie voorstellingen verhuizen naar een later moment.

Voor de cabaretvoorstelling Cabaretpoel van 15 januari is samen met de cabaretiers een nieuwe datum gezocht en gevonden. Op 28 mei kan vanaf 20.30 uur in Bacchus genoten worden van de Cabaretpoel. Ook het optreden van Philippe Elan en Thérèse Steinmetz op zondagmiddag 16 januari in De Oude Veiling wordt verplaatst. De nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Het klassiek pianoconcert van Ksenia Kouzmenko van 23 januari gaat naar zondagmiddag 17 april vanaf 14.30 uur in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Uiteraard blijven reeds gekochte kaartjes en abonnementen gewoon geldig. Kaarthouders worden rechtstreeks door KCA geïnformeerd.

Jazz, cabaret en klassiek

Hoe de nabije toekomst er ook uit gaat ziet, het KCA team houdt de moed erin en blijft knokken voor een mooi theaterseizoen dat, als de regels dit toelaten, begint op zaterdag 5 februari met vanaf 20.30 uur een jazzconcert van Rembrandt Frerichs en Jasper Staps. De eerste cabaretvoorstelling staat nu gepland voor zaterdag 19 februari. In Bacchus gaan vanaf 20.30 uur de spots aan voor Janneke Jager en haar voorstelling ‘Fantoomgeluk’. De volgende dag, zondag 20 februari, trakteert KCA op klassiek in Bacchus met vanaf 14.30 uur het Wittgenstein Project (kamermuziek). En februari wordt afgesloten op zondag 27 februari met een optreden van Beatrice van der Poel en Thomas Verbogt met thema ‘Montere weemoed’ in De Oude Veiling in de Marktstraat. Vooraf tickets aankopen is verplicht en dit kan via de website: www.kunstencultuuraalsmeer.nl.