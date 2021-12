Prijswinnaar draait prijs om en trakteert

Aalsmeer – In deze koude en harde tijd wilden de initiatiefnemers van de Decemberkalender Aalsmeer graag wat moois en warms brengen. Ondernemers in beeld brengen, lokaal ondernemen in de spotlight zetten en daarnaast iets extra’s doen voor de gezinnen die in de situatie zitten dat ze gebruik moeten maken van de Voedselbank.

Op 1 december ging de actie van start en won Eddy Kool de eerste dagprijs: Een paar schoenen aangeboden door Raymond van der Bilt, ondernemer in kinder- en damesschoenen. En wat er toen ontstond is om kippenvel van te krijgen. Eddy zei: “Ik geef deze schoenen liever weg aan een kind die het nodig heeft.” Van het een kwam het ander en het idee ontstond om meer kinderen schoenen te geven. Bevriende ondernemers en vrienden doneerden geld en ook Ingrid Kranenburg van kinderkledingwinkel Teddy’s haakte aan.

Het resultaat: 1.250 euro om alle kinderen, die verbonden zijn met de Voedselbank Aalsmeer Kudelstaart en op de basisschool zitten, een heel mooi cadeau te geven: een kledingpakket van Teddy’s Kinderkleding en een bon om zelf schoenen te komen uitzoeken bij Hopperz Schoenen. Dankzij de inzet en het mooie plan van Raymond, Eddy en Ingrid en de sponsoring van Judith en Bart, de families Leliveld, Van den Heuvel, Biemond, Millenaar en Kool en nog zeven anonieme ‘Kerstmannen’.

De pakketten zijn inmiddels opgehaald door Koos Koelewijn namens de Voedselbank en worden een dezer dagen uitgedeeld aan de kinderen. “Wat zullen ze hier blij mee zijn”, aldus Koos die heel blij is met deze actie en ook met de Decemberkalender Aalsmeer, die nog de hele maand december duurt.

Lootjes voor Voedselbank

Ook de Voedselbank ondersteunen en kans maken op een mooie dagprijs van een van de 31 deelnemende lokale ondernemers? Koop dan een of meerdere lootjes van 5 euro op www.decemberkalenderaalsmeer.nl. Van ieder lootje wordt 4 euro gedoneerd aan de Voedselbank. Met de andere euro worden zoveel mogelijk de kosten van de organisatie gedekt. En iedereen maakt ook nog eens kans op de hoofdprijs: een shoptegoed bon ter waarde van 400 te besteden in Aalsmeer Centrum. De inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart laten zien dat er in deze bizarre tijd wel degelijk ruimte is om acties te houden en er voor elkaar te zijn!

Foto: Winnaar Eddy Kool en de ondernemers Raymond van der Bilt en Ingrid Kranenburg.