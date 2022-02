Presentje voor medewerkers onderwijs en kinderopvang

Aalsmeer – Deze week ontvangen alle medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang een presentje van de gemeente. Als blijk van grote waardering voor hun inzet tijdens deze lastige tijden. Wethouder onderwijs en jeugd Bart Kabout bracht zelf de eerste pakjes naar KC De Ruimte en kinderopvang FloreoKids in Kudelstaart.

De presentjes bestaan uit twee toepasselijke theesoorten uit de lijn van het Aalsmeerse bedrijf Thee & Kaart van Benita Roetman. “De thee soorten ‘Aalsmeerse liefde’ en ‘Kudelstaarts Geluk’ vertegenwoordigen de geschiedenis van de gemeente”, zegt de Aalsmeerse theesommelier. “Thee staat daarnaast symbool voor rust en goede gesprekken.”

Verdiend moment van rust

“Al twee jaar zetten de medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang zich met creativiteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen in voor de kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart”, vindt wethouder Kabout.

“Dat is niet altijd makkelijk in deze lastige tijd. Maar ze maken het steeds opnieuw waar om goed onderwijs, aandacht en plezier aan alle kinderen te geven. We bieden met dit presentje hopelijk een zeer verdiend moment van rust in deze hectische periode.”

Foto: Wethouder Bart Kabout en Benita Roetman worden enthousiast ontvangen door leerlingen van KC De Ruimte.