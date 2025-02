Presentatie over veiligheid in commissievergadering

Aalsmeer – De gemeenteraad van Aalsmeer organiseert op dinsdag 25 en donderdag 27 februari beeldvormende vergaderingen van de commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur. De bijeenkomsten starten om 20.00 uur in de raadzaal en zijn openbaar. Tijdens de commissie Ruimte wordt gesproken over de Gebiedsvisie Kudelstaart, staan de uitgangspunten voor de Schinkelplder op de agenda en wordt onder andere de notitie Beeldende Kunst Aalsmeer gepresenteerd.

Veiligheidsbeeld en verkeersveiligheid

Tijdens de commissie Maatschappij en Bestuur wordt een presentatie Veiligheidsbeeld 2024 inclusief de verkeersveiligheid gegeven. Burgemeester Gido Oude Kotte introduceert de presentatie over veiligheid. Bart Schmidt, hoofd Openbare Orde en Veiligheid, geeft een toelichting op de stand van zaken.Daarnaast delen Tanja Höing van de politie, Claartje Laffree (senior adviseur openbare orde en ondermijning) en Sabine Fenger (projectcoördinator ondermijning bloemenveiling) hun inzichten. Heidi Hiemstra, hoofd Handhaving Openbare Ruimte, bespreekt ontwikkelingen in de handhaving. Tot slot licht Stefan Aarts, adviseur verkeer, de verkeersveiligheid toe. Commissieleden kunnen na de presentaties vragen stellen.

Nieuwbouw brandweerkazerne

De brandweerkazerne aan de Zwarteweg 77 is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Er ligt een voorstel voor een moderne, duurzame en efficiënte brandweerkazerne. De bouw start eind 2025 en de oplevering staat gepland voor 2027.

Verordening Jeugdhulp

De verordening jeugdhulp uit 2022 wordt herzien door nieuwe ontwikkelingen en juridische uitspraken. De focus ligt op het versterken van de eigen kracht van ouders en jeugdigen en een gerichtere inzet van jeugdhulpvoorzieningen.

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2025-2028

Aalsmeer zet zich actief in voor schuldhulpverlening. Dankzij het vorige beleidsplan (2021-2024) is vroegsignalering met vaste lasten leveranciers een vast onderdeel geworden. Ook is er maatwerk ontwikkeld voor ondernemers. In het nieuwe beleidsplan wordt, naast het continueren van de ondersteuning, voorgesteld om de looptijd van gemeentelijke schuldenregelingen en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) te verkorten van 36 naar 18 maanden.

Meepraten en meekijken

Inwoners kunnen zich aanmelden om in te spreken. Dit kan tot 12.00 uur op beide vergaderdagen via griffie@aalsmeer.nl. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen in de raadzaal worden bijgewoond. Ook is de vergadering live te volgen en later terug te kijken via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl .Meer informatieDe agenda’s en bijbehorende stukken van de vergaderingen zijn eveneens te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer.