Presentatie bijzonder boek bij Heliomare

Aalsmeer – Onder grote belangstelling werd op vrijdag 23 juni het levensboek ‘Heden Verleden Toekomst’ gepresenteerd van Patricia Huncks, Otmar Vrees en Joppe Vanhorick, drie cliënten van Heliomare dagbesteding Aalsmeer. Met hulp van vrijwilligers Ben Sassen en Monique Meijer en medewerkers van Heliomare is het na ruim 3 jaar gelukt om deze droom te verwezenlijken.

In het boek vertellen zij over hun leven voor, tijdens en na hun CVA (hersenbloeding of -infarct). Vooral het feit dat ze door het hersenletsel afasie hebben gekregen maakt dit boek heel bijzonder. De afasie geeft namelijk veel problemen met spreken en schrijven. Een van de cliënten heeft zelfs zijn hele verhaal ook nog in pictogrammen omgezet, zodat het ook voor mensen die moeilijk lezen te begrijpen is. Naast de vele familieleden, vrienden en bekenden van de schrijvers was ook wethouder Ad Verburg aanwezig.

Na de onthulling van het boek hebben de schrijvers een toast uitgebracht en waren ze nog lang bezig om alle boeken van een handtekening te voor zien. Het boek is te koop voor € 10,- (exclusief verzendkosten), is gedrukt bij de Computer Werkplaats van Heliomare, formaat A4 en voorzien van een ringband. In het boek staan gekleurde afbeeldingen van schilderijen, tekeningen en beeldjes die door de cliënten zelf zijn gemaakt. Bestellen kan door een mail te sturen naar: p.voorn@heliomare.nl

Op de foto de drie schrijvers met hun net onthulde boek.