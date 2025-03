Praten over wonen in Uithoorn

Uithoorn – In het kader van wonen in Uithoorn wordt in de Schutse aan de De Mérodelaan 1, 28 maart om 20.00 uur de bijeenkomst ‘Wonen in Uithoorn, nu en later’ gehouden. De toegang is gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten en voor de instandhouding van KerkCafé Uithoorn.

Wethouders Jan Hazen en Ferry Hoekstra zijn uitgenodigd om op 28 maart belangstellenden hierover bij te praten en vragen te beantwoorden. Zij zijn respectievelijk verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling en wonen in de gemeente en nemen hen mee in de ontwikkelingen, kansen en beperkingen. Passende woonruimte vinden is al lange tijd niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. De problemen op de huizenmarkt en op het gebied van de woningbouw zijn algemeen bekend en worden door veel mensen gevoeld.

Ontwikkelingen

Door ontwikkelingen als de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens, asiel- en arbeidsmigratie en de vergrijzing is de vraag naar nieuwe of andere woningen groot. En het aanbod te klein. Dit geldt ook voor de gemeente Uithoorn, voor alle woningtypen: van sociale huur, vrije sector, betaalbare koophuizen, starterswoningen en appartementen. Er zijn de afgelopen jaren in Uithoorn en De Kwakel wel steeds wijken en wijkjes bijgekomen, maar er werden ook woningen vanwege ouderdom gesloopt. Krijg je door nieuwbouw op die plekken meer woningen en/of beter passende woningen? Zijn er andere oplossingen te bedenken? Welke nieuwe woonvormen zouden een deel van de oplossing kunnen zijn? Hoe kun je creatiever met het woningprobleem om gaan?

Mogelijkheden

Elke gemeente moet een ontwikkelingsplan voor de woningbouw maken, zo ook de gemeente Uithoorn. Welke ontwikkelingen zien we in Uithoorn en De Kwakel? Welke (nieuwe) mogelijkheden zijn er en wat is – nu en in de toekomst – wellicht niet meer mogelijk? Welke rol hebben projectontwikkelaars en woning-corporaties hierin en hoe werkt de gemeente met hen samen?

Op de foto: ‘Wonen in Uithoorn, nu en later.’ Foto: aangeleverd.