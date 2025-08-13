Pramenrace vol fabels en mythes?!

Aalsmeer – Er wordt nog volop vakantie gevierd, maar feestmaand september nadert met rasse schreden en die start als vanouds met een grootse braderie, vuurwerk, verlichte botenshow, feestweek én de pramenrace. Dit jaar is het thema Fabels en Mythes en hier kan een brede invulling aan gegeven worden. Wordt een duik in het verleden genomen, terug naar de verhalen die Aalsmeer gevormd hebben met eigen monsters, mythes en fabels, wordt het thema wat luchtiger opgepakt of gaan (politieke) statements verteld worden? Het verleden met watergeesten met klauwen, bedacht om kinderen weg te houden bij de sloot, de waterwolf, die hele polders verslond, of de griezels die tot leven werden gebracht tijdens vertellingen bij het haardvuur.

Een pramenrace vol bullebakken en bangmakers? Het zou kunnen, maar gezien het luchtige karakter van dit altijd gezellige evenement, wordt het dit jaar opnieuw een vrolijke boel. In mythes komen echt niet alleen engerds voor, maar ook verzonnen helden, goden, ridders en mysterieuze weldoeners. Mythes spelen een belangrijke rol in het overbrengen van culturele waarden, zo wordt gezegd, en fabels zijn een vorm van literatuur die al eeuwenlang populair is, en waarin de personages veelal dieren zijn. Dus, een beestachtig gezellige pramenrace? De ‘verrassing’ wordt onthuld op zaterdag 13 september, de dag van de tocht der tochten.

Praambode

De pramenrace zonder Praambode is wel een beetje een ‘sprookje zonder positief einde’ en dus wordt achter de schermen al hard gewerkt om een mooie, informatieve en gevarieerde krant rond dit evenement te maken. Met jouw team in de krant? Schrijf een leuk verhaal, onthul een ‘geheim’ of trakteer op een nieuwtje. Het kan en mag in de Praambode. Het schrijfsel mag maximaal 300 tot 400 woorden bevatten en een foto erbij spreekt altijd meer aan. Graag tekst in word en foto’s in jpg-bestand (los van elkaar) sturen naar redactieaalsmeer@meerbode.nl.

Zonder advertenties natuurlijk geen Praambode, dus wil jij een team aanmoedigen, een sponsor bedanken of je bedrijf in de brede schijnwerpers zetten? Neem dan contact op via verkoopaalsmeer@meerbode.nl en er wordt een mooie plek in de bode met je geregeld. Teksten en advertenties aanleveren kan tot en met maandag 25 augustus 17.00 uur.

Inleveropdracht

Schrijven, bellen, regelen, varen zijn niet het enige wat de deelnemers aan de pramenrace de komende weken wacht. De eerste inleveropdracht is namelijk bekend en dit betekent knutselen. De opdracht past natuurlijk in de lijn van het thema Fabels en Mythes. De opdracht is om als dappere strijders een eigen wapenschild te maken met daarop het wapen van het team. Het wapen moet symbool staan voor welke mythe, sage, sprookje of fabelachtige gebeurtenis wordt uitgebeeld door het team. De maximale afmetingen van het te maken schild is 80 centimeter en het gewicht mag niet boven de 10 kilo uitkomen. Dus, ga aan de slag met karton, piepschuim, hout of metaal. Tot slot voor teams die zich nog niet ingeschreven hebben: Er zijn nog maar vier plekken beschikbaar voor de pramenrace in september. Snel dus reageren, vol is vol!

Foto: Pramenrace 2023.