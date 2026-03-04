Pramen en deelnemers gezocht voor Westeinder Schoonmaak

Aalsmeer – Over een week is het zaterdag 14 maart en wordt de Westeinder Schoonmaakactie van NL Doet weer gehouden. Doel is om met z’n allen de natuur weer een beetje mooier en schoner te maken, zodat er van de zomer weer volop genoten kan worden van de Poel met haar vele eilanden. Voor de actie zoekt SPIE nog enkele schippers met een vlet, praam of werkschuit, die in de ochtend van 14 maart beschikbaar zijn.

Uiteraard zijn ook vele helpende handen welkom. Het verzamelen is vanaf 08.00 uur in De Brasserie bij Watersport Vereniging De Nieuwe Meer aan de Stommeerweg 2, bij de Kolenhaven. Natuurlijk is er een kop koffie of thee en een lekkere koek van Bakkerij Vooges tijdens een korte instructie. Daarna gaat iedereen het water op om het zwerfvuil zoveel mogelijk te verwijderen. De vuilniswagen van De Meerlanden zal vanaf 11.00 uur bij de Kolenhaven klaar staan om alles in te nemen. Daarna krijgen de deelnemers een kop snert van Café Sportzicht aangeboden. Maar er is ook gelegenheid voor een drankje om gezellig na te praten.

Praam of Bok beschikbaar en/of de handen uit de mouwen steken? Aanmelden kan via www.pramenrace.nl of via de landelijke site van nldoet.nl.

Foto: Schoonmaakactie in 2024 (www.kicksfotos.nl).