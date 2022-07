Prachtige waterpomp in Natuurtuin Wilnis

Wilnis – Deze nieuwe aanwinst in de Natuurspeeltuin in Wilnis is echt een mijlpaal voor de initiatief groep. Het was een grote wens. Dankzij financiering vanuit de gemeente DRV is de pomp er gekomen. Dagelijks kliederen kinderen er nu met water en zand. De verschillend elementen in de Natuurspeeltuin bieden de kinderen veel uitdading. “Zo moet spelen zijn, het was de leukste juffendag ooit”, zei een leerkracht van de Windroos nadat ze er met 60 leerlingen een ochtend gespeeld hadden.

Er zijn nog meer plannen voor de Natuurspeeltuin in park Het Speelwoud in Wilnis. “Het moet een plek worden voor iedereen van 0-100”, aldus initiatiefneemster en buurtbewoner Marije ter Schiphorst. Op 7 september is er tussen 17.00 -20.00 uur inspraakgelegenheid voor de bewoners in het Speelwoud bij de Natuurspeeltuin. Een speciale oproep aan jongeren en ouderen om ook te komen vertellen wat hun wensen zijn.

De Natuurspeeltuin komt voort uit de samenwerking van Natuurspeeltuinen de Ronde Venen, Gemeente De Ronde Venen, Sichting Tympaan-De Baat en NME-centrum de Woudreus, met o.a financiering vanuit het project Groen doet Goed in de provincie Utrecht.