Prachtige gift voor Repair Café Westeinder

Aalsmeer – Ook Repair Café Westeinder is in aanmerking gekomen voor een fantastische gift van het bekende Meerlandenfonds. Een bedrag dat zeker goed van pas komt en waarmee Repair Café Westeinder weer allerlei materiaal kan aanschaffen om nog meer ‘service’ te kunnen geven en nog meer kapotte apparaten te kunnen repareren.

Eind vorig jaar hebben vrijwilligers van Repair Café Westeinder een keer bij de Milieustraat van de Meerlanden in Rijsenhout gestaan en mensen geïnterviewd waarom zij bepaalde spullen kwamen dumpen en hoe zij ertegen overstonden om apparaten toch een tweede leven te geven door de te (laten) repareren. De uitkomst daarvan was dat heel weinig mensen daar echt over nadachten en het een fantastisch aanbod was van Repair Café om hun apparaten te repareren. Uit het contact met de Meerlanden zijn allerlei ideeën ontstaan en die zullen verder uitgewerkt worden. Mogelijk is dat de Meerlanden bepaalde ingeleverde, niet goed werkende apparaten maar ook speelgoed, er uit vissen en die ter beschikking stellen aan het Repair Café. De vrijwilligers zouden dan de apparaten en speelgoed kunnen repareren en aanbieden aan bijvoorbeeld Dorcas, Humanitas, Leger des Heils en/of andere goede doelen.

Binnenkort zal daarover meer bekend worden. Het Repair Café Westeinder is te bezoeken in Buurthuis Hornmeer (elke eerste maandag van de maand) en in Place2Bieb Kudelstaart (elke derde dinsdag van de maand). Beide locaties zijn geopend van 13.30 tot 16.00 uur. Het eerstvolgende Repair Café op dinsdag 17 maart in Place2Bieb, Kudelstaart. Meer informatie is te vinden via Facebook of op www.nieuwaalsmeer.nl. ‘Repair Café Westeinder: repareren, ontmoeten en verbinden’

Foto: Wethouder Bart Kabout (links) en Theo Bergonje, initiatiefnemer van Repair Café Westeinder, met de cheque op naam van Stichting Nieuw Aalsmeer waaronder het Repair Café valt. Foto: aangeleverd

