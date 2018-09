Praat mee over Marickenland

De Ronde Venen – In het zuidoostelijk deel van Marickenland, tussen de N212 (Ir Enschedeweg) en Vinkeveen, komt een uniek natuurgebied met rietland, nat grasland en bloemrijk grasland. Utrecht West, de gemeente De Ronde Venen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Staatsbosbeheer gaan nu met elkaar aan de slag met het maken van het plan voor het eerste deelgebied. Zij willen graag dat omwonenden met hen meedenken over de inrichting van dit gebied. Daarom organiseren ze op zaterdag 15 september een Meepraatdag over Marickenland. Belangstellenden kunnen tussen 10:00 en 16:00 uur binnenlopen in het gebouw van Scouting Eliboe op de Bonkestekerweg 3 in Vinkeveen.

Op de Meepraatdag worden de plannen besproken en beantwoorden ze vragen. Er zijn ook verschillende informatiestands en wandelexcursies naar het gebied, zodat omwonenden een goed beeld krijgen van wat zij kunnen verwachten. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten, waaronder optredens van Boswachter Beer. Het volledige programma vindt u op www.marickenland.nu.

Ideeën zijn welkom

Wie goede ideeën of wensen heeft voor recreatiemogelijkheden in het gebied of suggesties voor het natuurinrichtingsplan, kan ze tijdens de Meepraatdag bespreken. Wie niet aanwezig kan zijn, kan tips of opmerkingen ook e-mailen naar info@marickenland.nu, of een reactie achterlaten op www.marickenland.nu. Op www.marickenland.nu is meer informatie te lezen over de natuurontwikkeling en de plannen voor Marickenland. ( foto Leo de Jong Fotografie)