Portemonnee weg na zakkenrollerij

Uithoorn – Op vrijdag 22 november tussen één uur en half twee in de middag is een 86-jarige inwoonster het slachtoffer geworden van zakkenrollerij. De vrouw had diverse winkels op het Zijdelwaardplein bezocht. Nagenoeg alle spulletjes had zij met haar pinpas betaald, die zij na gebruik wegstopte in haar portemonnee. Voordat de weg naar huis werd ingezet, heeft de inwoonster haar portefeuille opgeborgen in haar jaszak. Bijna thuis werd de vrouw aangesproken door twee vrouwen, die haar de weg naar de apotheek vroegen. Een buurvrouw kwam naar beneden omdat zij de vrouwen niet helemaal vertrouwde, waarop de twee wegliepen richting de Arthur van Schendellaan. Pas toen bemerkte de inwoonster dat haar portemonnee was gestolen. Er is door de twee vrouwen geld opgenomen bij de ING op het Zijdelwaardplein. De politie heeft de diefstal in onderzoek. Mogelijke getuigen worden gevraagd contact op te nemen via 0900-8844.