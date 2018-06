Popkoor Sonority houdt open repetitie

Aalsmeer – Op dinsdagavond 26 juni houdt Sonority, in het kader van de Iktoon-maand, een open repetitie. Tijdens de Iktoon-maand tonen amateurkunstenaars en –verenigingen wat zij in huis hebben. Heel Nederland is deze maand het podium van alle vrijetijds-kunstenaars.

Sonority staat onder leiding van dirigent Kamila Sezer-Starkowska en zingt hedendaagse popnummers. De locatie waar het koor tijdelijk repeteert is het Parochiehuis in de Gerberastraat 6. Aanvang 20.15 uur. De toegang is gratis, consumpties na afloop van de repetitie zijn voor eigen rekening.

De open repetitie is een mooie gelegenheid om vrijblijvend kennis te komen maken en misschien wel lid te worden van Sonority; er zijn een paar open plaatsen.

Of je nu wilt komen kijken, wilt meezingen of alleen wilt komen luisteren, iedereen is van harte welkom om deze open repetitie bij te wonen.

Kijk voor meer informatie of contact op www.sonority.nl