Pop-up buurtwoning in Spoorlaan 12 open!

Aalsmeer – Op 13 december heeft Burgermeester Gido Oude Kotte de pop-up buurtwoning aan de Spoorlaan 12 officieel geopend. Afgelopen jaar zijn Jeroen Schippers, wijkagent in Aalsmeer, en Jaron de Groen, medewerker Zorg en Overlast van Eigen Haard, samen met een idee gekomen om als partners meer zichtbaar in de wijken te zijn voor de bewoners. De buurtwoning die nu geopend is, geeft bewoners de gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te zijn met verschillende lokale overheidsinstanties.

De voorgeschiedenis

De politie miste in Aalsmeer en Kudelstaart een ruimte van waaruit de wijkagent werkt en beschikbaar is voor bewoners. Navraag leerde dat niet alleen de politie, maar ook inwoners en netwerkpartners van de politie behoefte hebben aan een dergelijke plek. Brenda Eikelenboom, regisseur Wonen en Leefbaarheid van Eigen Haard, werd betrokken in het plan en juichte dit toe. Samen met wijkagent Jeroen Schippers en Jaron de Groen is zij op zoek gegaan naar een geschikte locatie.

Zichtbaar in wijken

Eigen Haard stelde vervolgens een locatie ter beschikking die vanaf nu fungeert als pop-up buurtwoning. Zo werd de buurtwoning geboren. Vooralsnog is de buurtwoning aan de Spoorlaan tijdelijk en is het de bedoeling om na verloop van tijd een andere buurtwoning te openen in een andere wijk. “Zo zijn wij met elkaar zichtbaar in verschillende wijken en kunnen bewoners makkelijk naar ons toekomen. Andersom kunnen netwerkpartners veel makkelijker bewoners bereiken”, aldus wijkagent Schippers.

Wie zijn de netwerkpartners?

De netwerkpartners die de buurtwoning gebruiken zijn:

Politie Amsterdam Amstelland (de wijkagent)

Woningstichting Eigen Haard

Huurdersvereninging Aalsmeer Kudelstaart

Stichting BeterBuren

Participe Amstelland

Buurtwerk

Gemeente Aalsmeer

Handhaving Aalsmeer (de Wijkboa)

Van plan naar uitvoering

Brenda legde binnen haar eigen organisatie contact de mensen die konden helpen bij de realisatie van het plan. De bedachte pop-up constructie van de buurtwoning is een heel nieuw concept. Binnen Eigen Haard was men heel enthousiast over dit compleet nieuwe plan. De eerste buurtwoning is een leegstaande woning aan de Spoorlaan, nummer 12. Hier blijft men tot 1 maart 2022, daarna wordt een buurtwoning in een andere wijk in gebruik genomen.

Steeds in een andere wijk

Het is de bedoeling dat de buurtwoning elke keer na verloop van tijd naar een andere wijk verhuist. Op deze manier worden zoveel mogelijk bewoners uit Aalsmeer en Kudelstaart bereikt en dat is wat de partners willen met elkaar! Uiteraard zijn zij niet altijd in de buurtwoning aanwezig. Heel simpel: Als het licht in de woning brandt, is de buurtwoning bemand.