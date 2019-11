Poolbiljarten in N201

Aalsmeer – N201 is natuurlijk vooral bekend van alle feesten, bands, muzieklessen en oefenruimteverhuur maar je kunt er tegenwoordig ook elke woensdagavond tot en met vrijdagavond terecht om te komen poolbiljarten. Er staan twee tafels in de zaal waar op gespeeld kan worden en de bar in het café is uiteraard geopend om een drankje te doen.

Regelmatig zijn er donderdags en vrijdags andere activiteiten als dj-café en bandbrouwerij, maar ook dan kan er gewoon gepoold worden dus alle liefhebbers zijn welkom!

In het café kan er bovendien ook gedart worden of een ander spelletje en veel voetbalwedstrijden zijn te zien op groot scherm. Op de achtergrond draait Spotify al je favoriete nummers, die kun je gewoon aanvragen bij de barman of barvrouw. N201 is open voor iedereen, van jong tot oud dus ook de generatie die het nog van vroeger als ‘jongerencentrum’ kent is welkom.

N201 is woensdag- en donderdagavond geopend van 19.00 tot 23.00 uur en vrijdags van 20.00 tot 02.00 uur. Heel af en toe zijn er doordeweeks grote evenementen waardoor het café en poolbiljart niet beschikbaar zijn maar dat wordt tijdig aangekondigd op social media. Adres: Zwarteweg 90.