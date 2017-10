Pompoenenspeurtocht in Centrum zaterdag

Aalsmeer – De winkeliers in Aalsmeer Centrum organiseren op zaterdag 28 oktober weer een pompoenenspeurtocht voor kinderen. Een leuke activiteit om de herfstvakantie mee af te sluiten. Doe mee en wie weet win jij een van de leuke prijzen.

In de Zijdstraat staat op zaterdag 28 oktober tussen 13.00 en 15.30 uur een speciale Halloweenkraam waar de kinderen een deelnemerskaartje en een zakje griezelsnoep kunnen ophalen. Met behulp van het plattegrondje op de kaart kunnen de pompoenen in de etalages van vijftien verschillende winkels gevonden worden. Heb je alle pompoenen gevonden, dan kan je de kaart tot 15.30 uur weer inleveren bij de kraam.

Verkleed komen mag, maar hoeft niet. Tijdens de speurtocht kan iedereen bij Slagerij Ron Steen in de Zijdstraat gratis eigengemaakte pompoensoep komen proeven! Meer zin in een ijsje? IJssalon Cadore verkoopt tijdelijk heerlijk griezelijs. Bij de G&W Gezondheidswinkel zijn alle producten met pompoenpitten in de aanbieding.

Diverse leuke prijzen

Er zijn weer een heleboel leuke prijzen te winnen die beschikbaar worden gesteld door de winkeliers in Aalsmeer Centrum. Zoals vier toegangskaartjes voor Nemo Science Centre in Amsterdam, lekkere taartjes en verschillende cadeaubonnen. Studio’s Aalsmeer stelt twee kaarten beschikbaar voor een voorstelling van Ernst & Bobbie op zondag 29 oktober in Aalsmeer.

Uit de goede inzendingen worden direct na afloop van de speurtocht de winnaars getrokken. Daarna worden de winnaars gebeld want de prijsuitreiking is aan het einde van de middag! Voor meer informatie: www.meeraalsmeer.nl.

Foto: Karlijn, Nikki en Noa staan ook dit jaar weer in de kraam.