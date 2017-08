Politie zoekt getuigen van verkeersruzie

Vinkeveen – Zaterdagmiddag 26 augustus heeft op de N201 in Vinkeveen een automobilist een mede weggebruiker mishandeld. De mishandeling vond plaats na een verkeersconflict. Een van de twee bestuurders raakte hierbij dusdanig gewond dat hij zich in het ziekenhuis moest laten behandelen. Een 57-jarige automobilist uit Kudelstaart reed rond 16.00 uur vanuit Uithoorn over de N201 richting de A2. Bij de oprit Vinkeveen voegde een automobilist in op de N201. Dit deed hij met een zo’n lage snelheid dat de man uit Kudelstaart hard moest remmen om een aanrijding te voorkomen.

De invoegende automobilist reed daarna slingerend voor de man uit Kudelstaart en remde af en toe. Even later stonden de automobilisten bij de kruising met de oprit van de A2 stil bij het verkeerslicht. De man uit Kudelstaart, zei iets tegen de andere automobilist, die hierna uit zijn auto stapte, het portier van de man uit Kudelstaart opende en sloeg hem meerder malen op het hoofd. Toen het slachtoffer een trap terug gaf, ging de aanvaller er vandoor richting Amsterdam.

De politie is op zoek naar getuigen. Contact opnemen kan via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.