Politie vindt 16 gestolen buitenboordmotoren

Amstelland – Op donderdag 27 januari kreeg de politie van Basisteam Zuid-Buitenveldert een melding van een mevrouw die haar gestolen buitenboordmotor had terug gevonden door middel van een track en trace systeem in de motor. De buitenboordmotor peilde uit in een garage in de wijk Buitenveldert.

Na onderzoek in de garage werden meerdere gestolen buitenboordmotoren aangetroffen. Ook heeft de politie onderzoek gedaan in het bedrijf van de eigenaar van de garage. In het bedrijf zijn ook meerdere buitenboordmotoren aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. In totaal heeft de politie zestien buitenboordmotoren in beslag genomen.

Van enkele motoren zijn al aangiftes bij de politie binnen, maar van de overige zijn de eigenaren onbekend. De politie is op zoek naar de eigenaren van deze buitenboordmotoren. Zo goed als zeker zijn de motoren gestolen in de ruime omgeving van Amsterdam, dus mogelijk ook in Aalsmeer.

Is uw buitenboordmotor gestolen? Doe dan aangifte via de internetsite van de politie en en vermeld dan duidelijk het serienummer van de motor, zodat deze vergeleken kan worden met de ‘gevonden’ motoren. Heeft u al aangifte gedaan en vermoed u dat de politie deze in beheer heeft? Neem dan contact op met 0900-8844, afdeling CUBT Zuid. Vermeld daarbij zaaknummer: 2022016768.