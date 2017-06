Uithoorn – Vrijdagavond 16 juni heeft een verwarde man voor nogal wat ophef gezorgd in een woning in de Hugo de Grootlaan. De Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie/defensie, een dozijn agenten, ambulance personeel en een onderhandelaar kregen het uiteindelijk voor elkaar om de verwarde man vrijwillig uit zijn woning te laten komen. De man is niet aangehouden. Hij krijgt hulp die hiervoor nodig is.

Foto’s: KaWijKo Media / Vivian Tusveld