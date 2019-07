Politie Uithoorn: Ouders waarschuw uw kindere

De politie Uithoorn waarschuwt over een nieuwe rage onder de jongeren in Uithoorn. Op de facebook pagina van de politie stond het volgende te lezen: Het blijkt dat er onder de jongeren in Uithoorn en omstreken een rage heerst waarbij de jeugd het oude Cindu gebouw in Uithoorn binnendringen en naar het dak lopen. Daar maken zij een foto en plaatsen deze op diverse social media. Afgelopen week hebben collega’s vier jongeren uit het pand gehaald. Ze zijn allen beloond met een bekeuring van 95 euro voor het betreden van verboden terrein. Hun ouders hebben ze van het politiebureau kunnen ophalen.

Hekken

Het Cindu gebouw staat ‘in hekken’. Dit is niet voor niets. In het gebouw zijn in het verleden al veel vernielingen aangericht. Het dak heeft geen hekken. Wij brengen liever geen slecht nieuws aan ouders omdat er een kind naar beneden gevallen is. Daarom het verzoek aan ouders om dit met hun kind te bespreken”, aldus de politie