Polderloop wordt weer gezellig

De Kwakel – Donderdag 3 augustus wordt traditioneel op de tweede dag van het Kwakelse Polderfeest de Kooyman Polderloop gehouden. De organisatie van deze regionaal zeer populaire loop is weer een samenwerking tussen atletiekvereniging AKU en het feestcomité De Kwakel. De start en finish vindt ook dit jaar weer plaats op het evenemententerrein in De Kwakel achter het sportpark van KDO. Daar staat ook de grote tent waar kan worden ingeschreven en ruimte is om tassen neer te zetten en om te kleden. Daarnaast stelt KDO weer een aantal kleedruimtes beschikbaar.

Kinderloop steeds populairder

De Polderloop is, hoewel deze midden in de vakantieperiode valt, al jaren druk bezocht en veel lopers komen graag naar De Kwakel om aan deze gezellige loop mee te doen. Er staan altijd heel veel toeschouwers langs de weg en op de Vuurlijn kunnen de toeschouwers de lopers een paar keer zien passeren. De kinderloop over 1 kilometer wordt steeds populairder, meer dan 200 kinderen staan de laatste jaren aan de start. De 4 en met name de 10 kilometer trekken een groot aantal lopers, er worden ook dit jaar weer meer dan 700 enthousiaste lopers verwacht aan de start van deze twee afstanden.

Weer G-run

Daarnaast heeft de organiserende vereniging AKU in samenwerking met stichting Ons Tweede Thuis vorig jaar een G-run in het programma opgenomen en dat was zo’n succes dat een groot aantal mensen die hebben deelgenomen aan de Polderloop nu wekelijks bij AKU op de atletiekbaan trainen. De organisatie heeft er daarom niet aan getwijfeld om dit initiatief een vervolg te geven en daarom start de Polderloop ook dit jaar met een G-run over 1,6 kilometer. Naast cliënten van Ons Tweede Thuis zijn uiteraard andere mensen met een beperking van harte welkom om aan de G-run mee te doen. De Polderloop start om 18.30 uur met de G-run over 1,6 kilometer. Om 19.00 uur mogen de kinderen vertrekken voor de kinderloop van 1 kilometer, een kwartier later klinkt het startschot voor de 4 kilometer en om 20.00 uur is het de beurt aan de 10 kilometer lopers om te starten. De inschrijving start om 18.00 uur.

Deelnemers aan de G-run en de kinderloop ontvangen een mooie medaille en daarnaast krijgen alle deelnemende kinderen na afloop nog een ijsje. Deelnemers aan de 4 en 10 kilometer ontvangen naast het traditionele plantje een extra herinnering. Voorinschrijven kan via www.inschrijven.nl