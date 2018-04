Polderfietstocht op Hemelvaartsdag

Nes aan de Amstel – De supportersvereniging Nes aan de Amstel organiseert op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, weer de jaarlijkse Polderfietstocht. Dit is al jaren een traditie en er is opnieuw een prachtige route uitgezet. Thema van dit jaar zijn de Schotse Hooglanders.

De fietsvriendelijke tocht gaat langs de vrij loslopende Schotse Hooglanders. Ook passeren de deelnemers enkele Hollandse koeienrassen. Hoewel deze dieren aan fietsers gewend zijn is het raadzaam voldoende afstand te houden. De Hooglanders bij de Nieuwe Meer en in het Amsterdamse- en Schinkelbos worden bezocht.

Ook passeren de deelnemers enkele tientallen kunstwerken die zeker de moeite waard zijn om te bewonderen. Er kan gekozen worden tussen twee afstanden over veel mooie en rustige fietspaden. De hele route is 50 kilometer en de afgekorte route is 30 kilometer.

Er zijn voldoende rust- en opsteekplaatsen, zodat de tocht zeker geschikt is om met het hele gezin te rijden. Meerijdende kinderen krijgen tijdens de tocht een versnapering aangeboden. Ook voor de doorgewinterde trimmer biedt het traject een gevarieerde trainingsrit.

De inschrijfkosten zijn 5 euro en voor kinderen 2,50 euro. Na het volbrengen van de tocht krijgen alle deelnemers een leuk aandenken. Leden van de Rabobank Amstel en Vecht mogen op vertoon van hun bankpas gratis deelnemen. Starten tussen 9.30 en 12.30 bij: Dorpshuis De Nesse in Nes aan de Amstel, restaurant Loetje in Ouderkerk aan de Amstel en bij het Wagener Stadion, ingang Amsterdamse Bos bij de Kalfjeslaan in Amstelveen.