Poging diefstal rugzak van bromfietser

Uithoorn – Op dinsdag 27 februari rond elf uur in de avond is geprobeerd een rugzak te stelen van een bromfietser uit Uithoorn. De jongen kwam vanaf de voetbalclub en reed richting centrum. Ter hoogte van de Jan P. Schweelinckweg, nabij het Gezondheidscentrum, sprong een man uit de bosjes, die de rugzak van de jongen vastgreep. De bromfietser heeft kunnen beletten dat de man de rugzak wist te bemachtigen.

Hij ging er snel vandoor, terwijl de man hem bleef achtervolgen. Enkele meters verder hield de bromfiets er plots mee op en is de jongen gaan hollen met het voertuig aan de hand. De man is daarna niet meer gezien.

De betreffende man droeg twee jassen over elkaar, had een viezige baard en droeg een rode pet. Mogelijk betreft het een zwerver, die al langere tijd in de regio verblijft. Getuigen hebben de politie laten weten dat er regelmatig een man slaapt in de bosjes nabij Vuurlinie. De politie hoopt op meer informatie. Bellen kan naar 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. De bromfietser is ongedeerd gebleven. Hij was wel heel erg geschrokken.