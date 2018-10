Plassenjutten op de Vinkeveense Plassen

Vinkeveen – Ergert u zich ook zo aan al dat afval langs de slootkanten, stoepen en perkjes? En schrikt u van de foto’s en filmpjes van al het plastic dat in de oceanen drijft? Daar kunnen we met elkaar iets aan doen! Op 20 oktober organiseert gemeente De Ronde Venen in samenwerking met NME-centrum De Woudreus en watersportcentrum Vinkeveen Haven ‘Plassenjutten’. Het najaar leent zich er uitstekend voor om eens te gaan Plassenjutten – jutten net als op het strand, maar dan vanuit een kano of vanuit uw eigen boot. De oevers van de Vinkeveense Plassen herbergen een schat aan verwaaid vuilnis en samen vuilnis rapen is veel leuker dan alleen. Lopend meedoen mag trouwens ook!

Om 15:00 uur luidt het startsignaal. Na een korte introductie gaan de deelnemers in kleine groepjes het water op of de omgeving in. Zwemvesten, routekaarten, grijpers en vuilniszakken liggen klaar voor gebruik. Na afloop is er voor iedere deelnemer koffie, thee of fris en wat lekkers. Bent u er bij op 20 oktober om 15:00 uur? Deelname is gratis. Aanmelden op www.vinkeveenhaven.nl