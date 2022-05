Plaspop gaat door: editie tien op 2 juli

Aalsmeer – Eindelijk is het zover, de 10e editie van Plaspop kan officieel worden aangekondigd. Na een hectische periode, waar corona natuurlijk ook een groot aandeel in had, kunnen de Dippers eindelijk hun tweede lustrum van dit evenement aankondigen. Nog niet alle puntjes staan op de DIP, maar er zijn, en dat moet natuurlijk ook, al verregaande afspraken gemaakt met artiesten, eilandbezitters, eigenaren van grote platte dekschuiten, aggregaat- en Dixiverhuurders en natuurlijk met de medewerkers die ervoor zorgen dat de artiesten naar en van hun locatie kunnen komen.

Op vijf verschillende locaties in het eilandengebied van de Westeinder zullen vijf uiteenlopende muzikale acts zich presenteren aan het varend publiek. Zij doen dit in drie optredens van 30 minuten. Na deze 30 minuten kan het publiek zich gedurende het volgende half uur verplaatsen naar een volgende locatie of desgewenst blijven liggen bij een act die hen zeer goed bevallen is. De Dippers hebben de burgemeester beloofd dat de schippers zich aan de geldende vaarregelementen zullen houden en ook dat het overige publiek zich zo zal gedragen dat omwonenden zich niet hoeven te storen aan geluidsoverlast na afloop, dus: laat uw eigen installatie thuis!

De (vermoedelijke) artiesten en locaties voor 2022 zijn: Kathelijne van Otterloo Popjazz 4-tet bij Poeltje van Meijer, CloZup bij het Torregat, Amstel Gospel Choir bij Schuilhaven de Grote Brug, Cover Crew bij Vissersvreugd, Outlaw Queen bij Schuilhaven de Kodde en de slotact is de Remband. Plaspop 2022 vindt plaats op zaterdag 2 juli.De Dippers hopen op een gezellige, sfeervolle en prachtige zwoele avond. Vergeet niet alvast uw blus-, toilet- en vuilnisemmer op te zoeken. En ook de picknickmand zal onontbeerlijk zijn op deze avond. Mensen die hun medewerking willen verlenen, bijvoorbeeld als schipper van de artiesten, kunnen zich aanmelden via www.plaspop.nl of stuur een mail naar: pj.prochazka@caiway.nl