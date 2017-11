Plantenklokken blijven op veilingen

Aalsmeer – Zolang de fysieke plantenklokken van Royal FloraHolland in Aalsmeer en Naaldwijk hun functie vervullen blijven ze een volwaardig onderdeel van de marktplaats. Dat heeft de directie van de veilingorganisatie afgesproken met de Actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’. De Actiegroep is tevreden over deze uitkomst van het op 24 oktober gevoerde overleg met directie en management van Royal FloraHolland.

Goed vervolg

Het overleg was een vervolg op de extra algemene ledenvergadering van 21 september, waar het beeldveilen van planten als enige onderwerp werd besproken. ”Fasering én meer zeggenschap bij het invoeren van beeldveilen was de hoofdconclusie van die bijeenkomst en daar is een goed vervolg aan gegeven”, aldus de Actiegroep. ”Veel leden en klanten van Royal FloraHolland hebben ons gesteund bij onze inspanningen om in de digitalisering in de sierteeltsector het fysiek veilen van planten een plaats te blijven geven. En de veilingorganisatie heeft goed geluisterd. Daar zijn we erkentelijk voor”, aldus de Actiegroep.

Ontwikkelingen doorzetten

Tijdens het overleg is vastgesteld dat beleidszaken als het doorontwikkelen van KOA, het programma ‘versterken plantenklok’, de ontwikkeling van apps voor kwekers en kopers, de plannen voor ‘vandaag veilen voor morgen’ en het nieuwe e-commerceplatform Floriday losstaan van het fysiek veilen van planten.

Regelmatig overleg

”Tijdens het overleg heeft de directie de vergelijking gemaakt met de vestiging van Royal FloraHolland in Eelde. Die marktplaats functioneert prima en rendeert. Zolang de fysieke plantenklokken in Aalsmeer en Naaldwijk als business unit functioneren en renderen blijven ze bestaan”, meldt de Actiegroep. ”Royal FloraHolland moet dé marktplaats zijn voor alle businessmodellen”, was ook een krachtige uitspraak van de directie die vertrouwen geeft. Naast de positie van de plantenklokken en de digitalisering is over andere actuele en toekomstige marktontwikkelingen gesproken en is geconcludeerd het overleg op regelmatige voet voort te zetten.

Martin Hogenboom (links) en Rémi van Adrichem: “Positief ondernemen met de klok.”

Foto: DeBeeldredacteur.nl/Martine Goulmy