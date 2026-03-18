Plan appartementen Bozenhoven in Mijdrecht stap verder

Mijdrecht – De plannen voor de bouw van negentien vrije sector koopappartementen aan Bozenhoven 36-40 in Mijdrecht zijn opnieuw een stap dichter bij uitvoering gekomen. Wethouder Cees van Uden heeft namens het college van B&W een zogeheten anterieure overeenkomst ondertekend met de eigenaars Van Nieuwkerk. Het ondertekenen hiervan is een privaatrechtelijk contract tussen een gemeente en een initiatiefnemer, meestal een ontwikkelaar of grond-eigenaar, gesloten vóór de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Het regelt afspraken over kostenverhaal, infrastructuur en ruimtelijke inrichting.

Op de locatie in Mijdrecht zijn nu nog een inmiddels gesloten tankstation en een autobedrijf met bedrijfswoning van Van Nieuwkerk gevestigd. Dit is volgens de gemeente een uitstekende plek voor woningbouw dicht bij het centrum van Mijdrecht. In november 2024 stelde de gemeente hier een ruimtelijk kader voor vast. Daarin staat beschreven wat de mogelijkheden zijn bij de herontwikkeling en is bepaald, dat er maximaal negentien appartementen kunnen komen.

Volgens Wethouder Cees van Uden (Ruimtelijke Plannen) is het ondertekenen van de overeenkomst een belangrijke stap: “Voordat de herontwikkeling kan plaatsvinden, moeten we een zorgvuldig proces doorlopen en goede afspraken maken ontwikkelaar Daan Versteeg.”

Na de ondertekening van de anterieure overeenkomst zal de vergunningaanvraag (BOPA) worden opgestart door de ontwikkelaar. De verwachting is dat eind 2026 de woningen in de verkoop gaan en eind 2027/begin 2028 worden opgeleverd.

Op de foto: Een artist impression van het toekomstige Bozenhoven 36-40 in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.