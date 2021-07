Piusschool Abcoude in actie tegen plasticsoep

De Ronde Venen – Kinderen van groep 5 van de Piusschool in Abcoude zijn in actie gekomen tegen de plasticsoep om daarmee walvissen en andere zeedieren te redden. Ze doen dit door zoveel mogelijk plastic flessen in te zamelen en klusjes te doen. Ze gaan hiervoor langs de deuren in de buurt en rapen rondslingerende flesjes op uit de natuur. De lege plastic flessen worden ingeleverd voor statiegeld en uiteindelijk werd er ruim 200 euro bij elkaar gespaard. Het geldbedrag wordt gedoneerd aan het Wereld Natuur Fonds (WWF) die momenteel samen met Zapp Your Planet van televisie omroep EO de plasticjagerscampagne uitvoeren.

“Het idee om in actie te komen tegen plasticsoep kwam uit de leerlingen zelf. Zij hebben zelf bedacht dat plastic in zee een gevaar is voor zeeschildpadden en walvissen. En wilden graag iets doen om zeeschildpadden en walvissen te redden.” aldus één van de leerkrachten van de Piusschool.

Koraaldriehoek

In Nederland is het best goed geregeld met het ophalen van vuilnis, maar in veel landen, zoals in de Koraaldriehoek is dat anders. Veel plastic belandt in rivieren en daardoor in zee. WWF gaat ervoor zorgen dat het vuil ook daar wordt ingezameld en opgehaald. Ook wordt er geld gestopt in machines die plastic opruimen. Door plastic kunnen zeedieren zoals schildpadden, dolfijnen en walvissen ziek worden of gewond raken. Soms worden ze dan gevonden. Het is niet altijd makkelijk om zo’n dier te helpen. Vaak is het werk voor een dierenarts. “We willen er bijvoorbeeld voor zorgen dat dierenartsen in de Koraaldriehoek walvissen en andere zeedieren kunnen helpen. Als dat nodig is vliegt een dierenarts naar een dier in nood of wordt een dier in een opvangcentrum verzorgd. De donatie van de kinderen van de Piusschool is dan ook heel erg welkom.” vertelt het Wereld Natuur Fonds.