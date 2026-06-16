Pim en Danielle strijden om de wereldtitel

Uithoorn/Aalsmeer – Terwijl de een dagelijks de wereld overvliegt als piloot en de ander een marketingcommunicatiebureau runt in Aalsmeer bereiden Pim Baan (35) uit Uithoorn en Danielle Brons (48) uit Aalsmeer zich voor op een heel andere uitdaging.

Van 18 tot en met 21 juni vertegenwoordigen zij Nederland tijdens het WK HYROX in Stockholm, waar zij samen uitkomen in de categorie Mixed Doubles. Daarnaast verschijnt Danielle ook individueel aan de start in de Solo Pro Women.

HYROX is een snelgroeiende internationale sport waarbij acht kilometer hardlopen wordt afgewisseld met acht zware functionele workouts, waaronder roeien, sled pushes en wall balls. Alleen sporters die zich via officiële wedstrijden kwalificeren, mogen deelnemen aan het wereldkampioenschap.

Debuut

Voor Danielle wordt het haar tweede WK-deelname, terwijl Pim zijn debuut maakt op het hoogste internationale podium. Overdag bewegen zij zich in totaal verschillende werelden. Danielle is eigenaar van marketingcommunicatiebureau BrandXtension in Aalsmeer, terwijl Pim als piloot de wereld over vliegt. Buiten werktijd delen ze dezelfde passie: HYROX. “Het is bijzonder om samen Nederland te vertegenwoordigen op een WK. Daar hebben we hard voor gewerkt.”

Voor Danielle betekent het WK meer dan alleen een sportieve prestatie. Naast haar werk begeleidt zij ook sporters die fitter willen worden of zich voorbereiden op een HYROX-wedstrijd. Ze word er enthousiast van anderen te inspireren om in beweging te komen. “Ik wil graag laten zien dat je ook op latere leeftijd nog sportieve doelen kunt bereiken. Je hoeft daarvoor echt geen topsporter te zijn of een strak trainingsschema te volgen. Met plezier, routine en doorzettingsvermogen kun je vaak veel meer bereiken dan je denkt.”

Op 18 juni a.s. wordt het WK officieel geopend met de Walk of Nations, waarbij duizenden sporters uit de hele wereld gezamenlijk door Stockholm lopen. Daarna volgen de wedstrijden waarin Pim en Danielle Nederland vertegenwoordigen in de Mixed Doubles.

Voor beiden staat een ding voorop: genieten van een unieke ervaring tussen de beste HYROX-atleten ter wereld. Maar als hun deelname ook anderen uit Aalsmeer, Uithoorn en de regio inspireert om zelf sportieve doelen na te jagen, is hun missie volgens hen nu al geslaagd.

Danielle Brons en Pim Baan naar het WK HYROX. Foto: aangeleverd.