Petra van Leeuwen eerste vrouwelijke lijsttrekker Gemeentebelangen Uithoorn-De Kwakel

Uithoorn/De Kwakel – Gemeentebelangen Uithoorn-De Kwakel heeft tijdens de ledenvergadering van 18 november haar lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2026. De keuze viel daarbij op Petra van Leeuwen, die daarmee de eerste vrouwelijke lijsttrekker wordt van Gemeentebelangen.

Van Leeuwen is sinds 2022 actief als raadslid en sinds september 2023 fractievoorzitter, nadat Herman Bezuijen zijn functie neerlegde. Haar betrokkenheid bij de lokale gemeenschap gaat echter veel verder terug. Als kwekersdochter heeft zij van huis uit een sterke affiniteit met de glastuinbouw en voelt zij zich nauw verbonden met de sector die zo sterk vertegenwoordigd is in deze gemeente. Daarnaast was ze jarenlang actief bij Buurtbeheer De Kwakel. “Ik vind het heel leuk om dingen te organiseren”, vertelt zij.

Toen het beleid rondom Buurtbeheer veranderde en inwoners via het Initiatievenfonds van de gemeente zelf een bijdrage konden aanvragen om activiteiten te organiseren werd de rol van Buurtbeheer hierin kleiner. Van Leeuwen besloot daarna haar energie te steken in het feestcomité in De Kwakel; iets wat ze nog altijd met veel plezier doet.

Sport vormt een rode draad in haar leven. Van jongs af aan was ze lid bij KDO, waar ze zowel handbal als voetbal speelde. Later ontdekte ze haar grote passie: wielrennen. “Met de racefiets zoek ik graag mooie uitdagingen op. Vorig jaar heb ik nog de Climate Classic gereden: 375 kilometer op één dag.” Daarnaast was ze jarenlang betrokken bij de hockeyvereniging van haar dochters. Ook nu blijft ze sportieve uitdagingen aangaan. “Afgelopen weekend liep ik samen met mijn dochter de duo-marathon in De Ronde Venen.” Als vrijwilliger helpt ze graag mee waar nodig. “Verenigingen en evenementen kunnen niet zonder vrijwilligers. En het is ook gewoon heel leuk om samen zulke dingen mogelijk te maken.”

Ervaren

In 2020 meldde Van Leeuwen zich aan bij Gemeentebelangen en volgde zij de cursus Politiek Actief. Ze draaide mee met de fractie om te ervaren of de lokale politiek bij haar paste en dat bleek al snel zo te zijn. “Ik vond het alleen maar leuker worden.” Na de verkiezingen van 2022 trad zij toe tot een fractie. Het is een grote fractie met een brede mix aan achtergronden, dat zorgt voor mooie discussies met verschillende invalshoeken tijdens het fractieoverleg en draagt bij aan weloverwogen besluiten.

De fractie kreeg de afgelopen jaren te maken met het vertrek van drie raadsleden: Herman Bezuijen en Ted Verdegaal verhuisden naar een andere gemeente, en Ruud Hogenboom overleed. “Dat had veel impact op onze fractie”, vertelt Van Leeuwen. “Maar we hebben elkaar goed opgevangen en als team de schouders eronder gezet. We hebben de ervaring, kennis en dossiers die zij meebrachten zorgvuldig kunnen overdragen aan hun opvolgers.” Inmiddels worden de zetels vervuld door Kees Post, Leonie de Boer en Aad Rekelhof, die volgens Van Leeuwen “met veel energie en betrokkenheid” zijn ingestroomd.

Politieke betrokkenheid

Van Leeuwen erkent dat ze voor haar politieke betrokkenheid dacht dat lokale politiek vooral traag en abstract was. “Maar niets is minder waar. Als je eenmaal in de raad zit, zie je hoeveel er gebeurt en hoeveel invloed je hebt op het beleid dat wordt vastgesteld.” Zelf begon ze in de commissies Wonen en Werken, waar praktische onderwerpen centraal staan zoals wijzigingen in het Omgevingsplan, woningbouw en de inrichting van de buitenruimte. Vooral de omgevingsplannen vindt ze erg interessant: “Het gaat om concrete plannen die direct impact hebben op hoe onze leefomgeving eruitziet. Dat tastbare, dat maakt het leuk om mee bezig te zijn.”

Daarnaast groeide haar betrokkenheid bij de commissie Leven, waarin het sociaal domein centraal staat. Van Leeuwen licht toe: “Het sociaal domein omvat alle inspanningen van de gemeente en maatschappelijke organisaties om inwoners te ondersteunen bij werk, zorg, jeugd, participatie en welzijn. Het gaat om regelingen en voorzieningen die ervoor zorgen dat mensen zelfredzaam blijven en kunnen meedoen in de samenleving.” Volgens haar is dit domein enorm breed en complex, maar ook van onschatbare waarde: “Het vormt het fundament én het vangnet voor inwoners met een zorgvraag. Die commissie gaat mij steeds meer aan het hart.”

Uitdagingen

Van Leeuwen ziet daarnaast grote uitdagingen op Uithoorn en De Kwakel afkomen. “Er moeten de komende jaren nieuwe scholen worden gebouwd en er ligt een enorme opgave om zo’n 1100 woningen te realiseren. Ook de transformatie van het Cindu-terrein is een belangrijke en complexe uitdaging voor onze gemeente. Tegelijkertijd heeft het Rijk aangekondigd de financiële bijdragen aan gemeenten te verlagen, terwijl er juist veel taken uit het sociaal domein naar gemeenten zijn overgeheveld. Dat legt grote druk op de begroting en op onze uitvoering.” Volgens Van Leeuwen vraagt dit om realisme, goede samenwerking en duidelijke keuzes: “We moeten deze uitdagingen in het belang van onze inwoners aanpakken, maar wel op een manier die financieel verantwoord is.”

Over haar nieuwe rol als lijsttrekker is Van Leeuwen bescheiden maar enthousiast. “Ik vind het ontzettend leuk om de eerste vrouw te zijn, maar dat was geen doel op zich. Het is voor mij vooral een eer om lijsttrekker te mogen zijn en een mooie uitdaging om komend voorjaar de verkiezingen in te gaan. Met de lijst waarmee we de verkiezingen ingaan, zie ik die periode met vertrouwen tegemoet.”

Op de foto: Petra van Leeuwen is de eerste vrouwelijke lijsttrekker van Gemeentebelangen Uithoorn-De Kwakel. Foto: aangeleverd.