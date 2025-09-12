Petra Simonse nieuwe gemeentesecretaris

Aalsmeer – Petra Simonse wordt per 1 januari 2026 de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Aalsmeer. De onderhandelingen in 2021 over de vernieuwing van de ambtelijke samenwerking met de gemeente Amstelveen hebben onder andere geleid tot de realisatie van de Kernorganisatie Aalsmeer (KOA). De realisatie van de KOA heeft in de afgelopen drie jaar een positieve invloed gehad op de samenwerking met Amstelveen. Het heeft nabijheid, zichtbaarheid en aanraakbaarheid voor inwoners en gemeentebestuur opgeleverd. Een steviger vertegenwoordiging van de Aalsmeerse belangen en een verbeterde grip op de financiën. Het college is Sjoerd Vellenga dankbaar voor zijn belangrijke bijdrage in dit traject.

Volgende fase

De opstartfase van pionieren komt ten einde en dat vraagt dat er andere accenten gelegd moeten worden. Het college ziet in mevrouw Simonse de aangewezen persoon om de Aalsmeerse Kernorganisatie in deze nieuwe fase te begeleiden en samen met de medewerkers van de KOA uit te bouwen. Het college van B&W vindt dit een natuurlijk moment om het stokje door te geven.

Brede ervaring en bekende

Petra Simonse is voor velen in Aalsmeer een goede bekende. Zij woont ruim 20 jaar in Kudelstaart. Daarnaast heeft Petra ruime ervaring binnen de lokale overheid bij verschillende gemeenten. Eerst als bestuursadviseur en vanaf 2022 als directielid. Samen met de huidige gemeentesecretaris heeft zij de ambtelijke kernorganisatie in Aalsmeer opgebouwd na vernieuwing van de ambtelijke samenwerking met de gemeente Amstelveen. Daarvoor heeft zij ruim 20 jaar diverse strategische en managementfuncties vervuld bij gemeenten en in het bedrijfsleven.

Alle vertrouwen

Burgemeester Gido Oude Kotte: “Het college werkt sinds 2018 nauw samen met mevrouw Simonse. We hebben haar leren kennen als een ervaren en deskundig adviseur en directeur. Ook haar uitgebreide netwerk in de regio en haar ruime ambtelijke ervaring onder andere bij de gemeente Amstelveen zien wij als grote meerwaarde. Als college hebben wij alle vertrouwen in de komende transitieperiode en zien uit naar de samenwerking.”