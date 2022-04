Persoon gewond bij brand bedrijf Mijnsherenweg

Kudelstaart – Bij een agrarisch bedrijf aan de Mijnsherenweg is zaterdag 23 april omstreeks half negen in de ochtend brand uitgebroken.

Het dekzeil van een inpandige watersilo had vlam gevat. De brand ging gepaard met een behoorlijke rookontwikkeling. Door snel optreden van de brandweer was de brand snel onder controle. De brandweer van Aalsmeer kreeg bij het blussen hulp van collega’s uit Hoofddorp, die arriveerden met de hoogwerker.

Er was korte tijd veel rookontwikkeling in het pand. “Het ventileren nam enige tijd in beslag”, aldus de brandweer. Het is onbekend hoe groot de schade is. Aan de buitenkant is geen schade te zien.

Een persoon van het bedrijf heeft verwondingen aan zijn armen opgelopen en is ter plekke behandeld door ambulance personeel. Over de oorzaak van de brand is vooralsnog niets bekend.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen