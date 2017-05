Peace Run doet obs Molenland aan

Mijdrecht – Op maandag 8 mei kreeg obs Molenland bezoek van een internationale delegatie van de Peace Run. Het doel van de Peace Run is het stimuleren van vriendschap en begrip in de wereld. Door de fakkel van de één naar de ander door te geven, stelt de loop mensen uit vele verschillende landen in staat om uitdrukking te geven aan hun eigen wensen en dromen voor een betere en harmonieuzere wereld. Allerlei verschillende mensen houden de vredesfakkel vast en doen een wens voor wereldvrede. Als iemand de fakkel doorgeeft aan een ander, laat dat zien dat iedereen samen moeten werken om vrede mogelijk te maken.

Met elkaar hebben de kinderen nagedacht over wat vrede betekent en hebben de ze de fakkel aan elkaar doorgegeven. Tijdens het doorgeven dachten de kinderen na over een wens voor wereldvrede. In de groepen is daarna nog nagepraat over het bezoek van de Peace Run, het sloot mooi aan bij de lessen Leefstijl.